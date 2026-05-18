Руски удари в Украйна: Поне един човек е загинал, ранените са над 30

Русия нанесе нови удари с дронове, ракети и артилерия срещу цели в Украйна. Поне един човек е загинал, ранените са над 30.

Дронове са ударили жилищни сгради, училище и детска градина в Одеса. Ръководителят на местната военна администрация съобщи, че сред ранените има и едно дете. Ударен е бил и китайски кораб в пристанището на Одеса.

Ракетна атака имаше през нощта и в Днипро, в югоизточната част на страната. Ранени са поне 18 души, сред които и две деца. Един човек е загинал при руска атака в района на Херсон. Удари е имало и срещу Запорожие. По данни на украинските военновъздушни сили, през нощта Русия е изстреляла общо над 520 дрона и 20 ракети.