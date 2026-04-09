Тежък трафик преди началото на Великденските празници

130 хиляди автомобила по основните пътища на страната за Великденското пътуване. Над 3 хиляди автомобила в час напускаха София само в посока автомагистрала "Тракия", като в пиковите часове след 16.00 часа днес след обед на всеки час са минавали по близо 6 000 автомобила, като тези в посока Пловдив са били около 4 хил. Това е два пъти повече от капацитета на магистралата.

Данните на ТОЛ-системата показват повишаване на трафика. Около 62 хил. автомобила са минали по автомагистрала "Тракия", 35 хил. по автомагистрала "Хемус", а 32 хил. по автомагистрала "Струма".

Беше сприяно и движението на камионите с маса над 12 тона до 20 часа. То вече е възстановено и поетапно започна изтеглянето и на тежкотоварните камиони.

комисар Мария Ботева, зам.-началник на "Пътна полиция", ГДНП: "Планираме да проведем специализирани полицейски операции, които са насочени към това да не се допуска неправоспособни водачи или употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози да се движат по пътищата ще следим и за ненарушаване на скоростните режими." Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "Въвели сме организация на движението, помолили сме всички пътни фирми, указали сме да спрат всякакви ремонтни дейности. Работим добре с МВР и се надявам да не се стига до ексцесии, най-вече да не се стига до някакви ПТП."

Катастрофа затруднява движението по автомагистрала "Тракия" в района на пътния възел за сел Лозен.

Миналата година за Великден от столицата са излезли 185 хиляди автомобила. Очаква се тази година числото да е с 6 хиляди повече или 191 хиляди.

Трафикът по пътя към Гърция и Банско също е интензивен.

Полицейски екипи са разположени по най-натоварените участъци – магистрала „Струма“, пътя за Банско и в Кресненското дефиле.

старши инспектор Георги Бучков, "Пътна полиция" – Благоевград: "Тяхната задача ще бъде, освен да следят за спазване на правилата за движение по пътищата и при нужда да подпомагат и да регулират движението."

По основните пътища в област Благоевград се очаква да преминат над 40 хиляди автомобила в посока планинските и спа курорти, както и към Гърция. От полицията обещават строг контрол през почивните дни.

старши инспектор Георги Бучков,"Пътна полиция" – Благоевград: "Всички налични технически средства за контрол на скоростта, които са налични в областната дирекция, ще бъдат на разположение и ще работят."

В следващите три дни ще се проведе и специализирана полицейска операция.

старши инспектор Георги Бучков,"Пътна полиция" – Благоевград: "Акцентът на тази операция ще бъде насочен спрямо водачите, които управляват МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, неправоспособни водачи, както и контрол на максимално разрешената скорост."

Мерки за сигурност са предприети и на граничните пунктове с Гърция.







