Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран

Независимо от напрежението около примирието, преговори между САЩ и Иран ще има. Делегациите ще трябва да сближат позициите си и да се разберат за различията в предложенията за мирни планове на двете страни. За Пакистан домакинството на преговорите се приема като най-големия дипломатически успех.

С многохилядни шествия Иран отбеляза 40-ия ден от смъртта на аятолах Али Хаменей. Хиляди изпълниха улиците на Техеран, множеството носеше ирански знамена и портрети на покойния върховен лидер и на сина му - Моджтаба Хаменей, който го наследи на поста. Към шествията се присъедини президентът - Масуд Пезешкиан.

Иран демонстрира не само уважение към покойния върховен лидер, но и спокойствие, часове преди решаващите преговори със САЩ, които ще се проведат в Пакистан. "Работна база за преговори" - така президентът Доналд Тръмп, определи плана на Иран.

Иранския външен министър - Абас Арагчи определи предложението като решение за край на войната.

В Пакистан тази вечер пристига иранска делегация, начело с Арагчи и председателя на парламента Мохамад Галибаф. В американската делегация са вицепрезидента Джей Ди Ванс и специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Още преди делегациите да пристигнат - Техеран предупреди, че израелските атаки срещу Ливан нарушават примирието и обезсмислят преговорите.

Саид Хатибзаде, зам.-външния министър на Иран: "Ако президентът Тръмп е заинтересован да има мир в Близкия изток, и Иран се ангажира с това, молим всички в региона да се подчинят на споразумението за спиране на огъня."

Първите разговори са планирани за събота и ще бъдат лице в лице.

Шехбаз Шариф, министър-председател на Пакистан:"Примирието е само първата стъпка. Истинската ни цел е продължителен и устойчив мир, гаранция за развитие и просперитет."

Петзвездният хотел "Серена" в Исламабад се очаква да бъде мястото на срещата между делегациите на САЩ и Иран. От ръководството на хотела вече съобщиха, че указанията на властите са изпълнени и всички гости са напуснали.

Три са темите, по които преговарящите страни се предполага че имат на големи различия. Първата - иранската ядрена програма - САЩ очакват Иран да разруши всички ядрени съоръжения и да прекрати обогатяването на уран, Техеран настоява да продължи дейността за цивилни цели. Иранската програма за дронове и ракети - вториият препъни камък - Вашингтон настоява Техеран да спре да произвежда балистични ракети и да снабдява с тях, и с дронове, прокситата си в Близкия изток. Иран отказва да коментира обсега на ракетната си програма. И третата тема - Ормузкият пролив - стана ясно, че Техеран обмисля нови правила за минаване по водния път, сред тях и такса. Вашингтон не е толкова зависим от пролива и смята, че държавите, за които той е ключов, трябва да си решат проблема. Доналд Тръмп не изключи идеята САЩ и Иран заедно да управляват преминаването през Ормуз.

Местните власти в Исламабад обявиха дните до неделя за празнични и неработни. Мерките за сигурност в града вече са засилени.