Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?

Денонощие след обявеното примирие между Иран и Вашингтон, прекратяването на огъня изглежда все по-крехко. Израел продължава да нанася удари по цели на ливанската групировка „Хизбула“. Ливанските здравни власти съобщиха, че над 180 души са загинали, а ранените са повече от 800.

Заради атаките срещу Ливан Иран обяви, че затваря Ормузкия проток.

Примирие срещу какво – денонощие след обявеното двуседмично прекратяване на огъня, Иран и Съединените щати изглеждат все по-изгубени в превода от езика на дипломацията.

Израел заяви, че продължава операцията срещу „Хизбула“, тъй като договореното примирие между Вашингтон и Техеран не се отнася за Ливан. Американският президент Доналд Тръмп също подчерта, че прекратяването на огъня не включва ливанската територия.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс предупреди, че от Иран зависи дали примирието ще се разпадне заради Ливан.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: „Иранците смятат, че прекратяването на огъня включва Ливан, но това просто не е така. Никога не сме давали такова обещание. Никога не сме посочвали, че това ще бъде така. Това, което казахме, е, че прекратяването на огъня ще бъде фокусирано върху Иран и върху съюзниците на Америка.“

Израелската армия съобщи, че за 10 минути е атакувала 100 цели на „Хизбула“ в Ливан. Ударите са определени като най-мащабните срещу групировката от години.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: „Имаме още цели за постигане. И ще ги постигнем или чрез споразумение, или чрез подновяване на бойните действия. Готови сме да се върнем към бойните действия във всеки момент – пръстът ни е на спусъка.“

Заради израелските удари Иран заплаши да прекрати примирието. Ирански медии съобщават, че Ормузкият проток остава затворен, като през него ще преминават само кораби с разрешение. Според тези информации, плавателните съдове ще получават специални инструкции за маршрутите заради поставени мини в централната част на протока.

От Белия дом обаче заявиха, че през Ормузкия проток продължават да преминават кораби.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: „Ще повторя очакването на президента – Ормузкият проток да бъде отворен незабавно, бързо и безопасно.“

Въпреки напрежението около примирието, преговори между Техеран и Вашингтон ще има. Иранската делегация се очаква да пристигне още тази вечер в Исламабад. Американската делегация ще бъде водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, като в екипа влизат и специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Очаква се срещата да се проведе в хотел „Серена“ в пакистанската столица, където вече текат подготвителни дейности.

За жителите на града местните власти обявиха двудневен празник. Причината не е официално посочена, но в Пакистан често се обявяват празници при засилени мерки за сигурност.