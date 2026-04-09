Виена в очакване на „Евровизия“

Малко повече от месец преди големия финал на "Евровизия" Виена се готви да посрещне феновете на най-ексцентричния песенен конкурс. Властите в австрийската столица предупреждават, че тази година мерките за сигурност ще бъдат особено засилени заради войната в Близкия изток. Очакват се и протести срещу участието на Израел в конкурса.

Въпреки това, обещанието е 70-то издание на "Евровизия" да бъде по-бляскаво от всякога. DARA ще представи България на втория полуфинал на 14 май. Българката има и честта да открие вечерта. Големият финал пък е на 16 май.