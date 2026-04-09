250 са задържаните до момента за купуване на гласове

250 са задържаните до момента лица за купуване на гласове. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев. Броят на задържаните е значително по-голям спрямо последните парламентарни избори през 2024 година.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев каза, че търговците на гласове стават все по-изобретателни и използват различни социални услуги, опрощаване на вересии и забавено плащане, а в схемите вече са измислени и капани за най-младите избиратели.