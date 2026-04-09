250 са задържаните до момента за купуване на гласове

250 са задържаните до момента лица за купуване на гласове. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев. Броят на задържаните е значително по-голям спрямо последните парламентарни избори през 2024 година.
Служебният вътрешен министър Емил Дечев каза, че търговците на гласове стават все по-изобретателни и използват различни социални услуги, опрощаване на вересии и забавено плащане, а в схемите вече са измислени и капани за най-младите избиратели.
Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Нещо, което изключително много ме отврати – опит за купуване на гласове сред ученици, които вече са навършили пълнолетие, т.е. говорим за почти деца. Това е отвратително, защото е опит за морално разложение още в тази невръстна възраст."