БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерството на финансите ще публикува списък с...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове са били открити в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Задържани са двама мъже, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев

Раници с пари
Снимка: Фейсбук профил на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев
Слушай новината

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове в Пловдив, съобщи във Фейсбук изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

По думите му в сряда е бил получен сигнал, че двама души теглят големи суми от банков клон с цел влияние върху предстоящите избори.

"Мъжете са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига. Парите - теглени в брой и тъпкани в раници. И двамата са с множество криминални прояви и осъждания, включително за пране на пари, придобити по престъпен начин.", пише Кандев.

При извършения обиск са открити общо 88 720 евро. И двамата мъже са задържани.

"Това не е изолиран случай. Има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието на голяма мрежа от хора", допълва Георги Кандев.

#90 хил. евро #раници #акции срещу купуване на гласове #акция #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
2
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
3
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
4
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
5
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
6
Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Още от: Пловдив град - МИР 16

Институциите докладваха на президента докъде са стигнали с подготовката на вота
Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Чете се за: 05:07 мин.
„Информационно обслужване“ показа как гласовете се превръщат в мандати „Информационно обслужване“ показа как гласовете се превръщат в мандати
Чете се за: 02:02 мин.
Демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на вота на 19 април правят днес Демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на вота на 19 април правят днес
Чете се за: 01:02 мин.
Започна разпределението на бюлетините за вота на 19 април (ОБЗОР) Започна разпределението на бюлетините за вота на 19 април (ОБЗОР)
Чете се за: 03:52 мин.
МВР: 188 души са задържани за купуване на гласове до момента МВР: 188 души са задържани за купуване на гласове до момента
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията? Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
По традиция на Велики четвъртък в Бачковския манастир боядисват 2026 червени яйца за миряните По традиция на Велики четвъртък в Бачковския манастир боядисват 2026 червени яйца за миряните
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Регистрирани са пет нови случая на морбили, общият брой на...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 40 000 евро са открити в дома на мъж при спецоперация срещу...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Протест на Асоциацията на собствениците на специализирана пътна...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ