Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове са били открити в Пловдив

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове в Пловдив, съобщи във Фейсбук изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

По думите му в сряда е бил получен сигнал, че двама души теглят големи суми от банков клон с цел влияние върху предстоящите избори.

"Мъжете са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига. Парите - теглени в брой и тъпкани в раници. И двамата са с множество криминални прояви и осъждания, включително за пране на пари, придобити по престъпен начин.", пише Кандев.

При извършения обиск са открити общо 88 720 евро. И двамата мъже са задържани.