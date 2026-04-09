Неправителствени организации с инициатива преди изборите

Десет организации за защита на животните в България се обединяват в една оригинална инициатива - наречена "Гласувай за животните". До момента над 4 хиляди плаката на кампанията са разлепени из цялата страна, редом до кандидатите от политическите формации.

Провокативни и атрактивни - те ни гледат от стените - с костюми, вратовръзки и призив за гласуване. Не сте ги виждали досега в парламента. Непознати лица с образ на животни. Партията им не е регистрирана в ЦИК. Посланието им е към тези, които от традиционните плакати се борят за място сред 240-те.

Инж. Стефан Димитров - председател на "Невидими животни": „За да станат невидимите животни видими, те трябва да минат през хората с костюмите.“

Симеон ще гласува за първи път на тези избори. Още не е решил за кого. Но дава своя вот за кампанията в защита на животните.

„Със сигурност има необходимост от някаква промяна. Не знам до каква степен може да е само законова и до колко на ниво манталитет. Вземете скорошни примери. Хванатото на камера сгазено от луксозната кола куче, дори с по-строги мерки...ако това е едно от документираните, колко са недокументираните. Въпрос на самоуважение е: защо ще нараниш нещо, което не ти е причинило нищо.“

Един глас за животните и от Зара и нейното куче Дейзи.

„Прекаленото много улични кучета, скорошните случаи с различни посегателства върху животни и какви ли не неща много зле ми повлияха. Аз знам: в чужбина не позволяват до еди колко си часа кучето да остава само. Като дете общо взето някакви правила има.“

250 кандидат-депутати са участвали в анкетата. Сред тях има и лидери на партии. Очакванията към политиците: законодателни промени.

Инж. Стефан Димитров - председател на "Невидими животни": „Строги стандарти и контол за развъждане и проследяване на животни. Второ: забрана за фермите за кожи от норки и лисици, и други животни, трето:прекратяването на отглеждането на телета в клетки и четвърто: създаването на специализиран контролен орган: Национална агенция за закрила на животните. Очакването ни е, че даже е възможно в следващотото НС най-голямата ПГ в кавички да бъде именно от кандидатите за народни представители от всички партии, които са подкрепили тези каузи.“

Другата голяма цел: по-висока избирателна активност.

Инж. Стефан Димитров - председател на "Невидими животни": „Когато видят, че има кандидати, които защитават тази толкова важна за тях кауза - това ще ги мотивира допълнително да участват в изборите.“

А тази кампания няма да приключи с предизборната.