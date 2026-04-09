Националният военноисторически музей със специална изложба за Априлското въстание (СНИМКИ)

Националният военноисторически музей представя изложбата „Кървавият пламък на българския Великден 1876“, посветена на 150 години от Априлското въстание.

Сред най-значимите експонати е Карловското знаме - поръчано още от Васил Левски, под чиито дипли Панайот Волов обявява въстанието в Панагюрище, тъй като знамето на Райна Попгеоргиева все още не е готово. Представени са и три от дванадесетте знамена, ушити по поръчка на Георги Бенковски за Четвърти революционен окръг, знамето на Горнооряховските въстаници, знамето на четата на Димитър Беровски от Разловското въстание, знамето на Сливенския революционен окръг и на комитета в с. Радилово.

Експозицията включва личните оръжия на участници в подготовката и осъществяването на въстанието, сред които Иван Драсов, Панайот Хитов, Панайот Волов, Стоил войвода, Ильо войвода, Симо Соколов и Христо Караминков - Бунито.

Изложбата представя и силния международен отзвук на Априлското въстание - думи на чуждестранни държавници, учени, писатели и общественици разкриват вълната от възмущение, която събитията от 1876 г. предизвикват в Европа и света. Посетителите ще имат възможност да чуят и лични свидетелства на съвременници.

