Домбровскис: ЕС е застрашен от стагфлация - висока инфлация и нисък растеж заради войната в Близкия изток

Европейската икономика е заплашена от стагфлация - висока инфлация и нисък растеж, заради войната в Близкия изток. Това каза еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис пред евродепутатите от комисията по икономически и финансови въпроси в Европейския парламент.

Според него конфликтът е предизвикал едно от най-мащабните смущения в енергийните доставки, но бюджетните възможности за подкрепа на гражданите са при тази криза са по-ограничени в сравнение с предишните кризи - след пандемията от Ковид и войната на Русия в Украйна. Затова мерките, които държавите вземат трябва да са временни, целенасочени и с ограничено фискално въздействие, смята той.

Според еврокомисаря договореното двуседмично примирие дава известно успокоение и това се е отразило на петролните пазари, където цените спаднаха под 100 долара за барел. Домбровскис се въздържа да прогнозира как ще се отрази на европейската икономика и искането на Иран корабните компании да плащат такси в криптовалута за петролните танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

Европейската комисия ще актуализира официалната си прогноза за БВП през май. Преди началото на конфликта тя прогнозираше растежът в ЕС да остане на 1,4% тази година и 1,5% през 2027 г., а инфлацията да бъде малко над 2% тази и следващата година. Заради конфликта в Близкия изток ЕК смята, че растежът може да се забави с до 0,4 процентни пункта тази година, ако цените на енергията се върнат до нивата отпреди войната с Иран до края на 2026 г.

Растежът може да се забави с 0,6 процентни пункта както тази, така и следващата година, ако на цените на енергията им отнеме повече време, за да се върнат до нивата си отпреди войната. Очаква се инфлацията също да се увеличи с до един процентен пункт тази година.

През юни Европейската комисия ще оцени дали държавите са на път да постигнат целите си за намаляване на дълга и дефицита и дали да продължи с процедурите за прекомерен дефицит срещу държави, които не са намалили дефицитите си до договорени нива. Тези процедури могат да доведат до санкции за държавите.

Италия се надяваше да излезе от процедурата тази година. Но двама служители на ЕС предупредиха, че това вече е малко вероятно, след като италианската статистическа агенция заяви наскоро, че дефицитът на страната е достигнал 3,1% от БВП миналата година - над изискването на ЕС за дефицит под 3%.

Италианският премиер Джорджа Мелони отново призова днес Брюксел временно да отмени фискалните си правила чрез „обща клауза за дерогация“, каквото беше задействана по време на пандемията от Ковис, която да позволи на правителствата да излязат от кризата. Валдис Домбровскис коментира днес обаче, че общата клауза за дерогация може да бъде задействана в случаи на тежък икономически спад в ЕС или еврозоната, какъвто в момента не е налице.

