Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

bnt avatar logo от БНТ , Източник: Фейсбук Министерски съвет
Министър-председателят Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който благодари на България за подкрепата ѝ при евакуацията на американски граждани и дипломати от Близкия изток.

Марко Рубио изрази признателност за увеличените инвестиции на България в отбраната, включително закупуването на американско оборудване. Отчетена беше и подкрепата за Вертикалния коридор, който създава възможности за износ на втечнен природен газ от САЩ и ще осигури алтернативен източник на газ за Европа.

Българският премиер запозна американския държавен секретар с важността на безпрепятственото продължаване на работата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ при стриктно спазване на действащия санкционен режим, за да се гарантира стабилността на енергийния пазар.

В областта на ядрената енергетика двамата поставиха фокус върху необходимостта от осигуряване на доставки на ядрено гориво от алтернативни източници.

Снимка: Фейсбук, Министерски съвет

