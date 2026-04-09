Рюте: Съюзниците правят всичко, което изискват САЩ

Американският президент очаква до няколко дни конкретни ангажименти от НАТО в полза на сигурността на Ормузкия проток, а генералният секретар на НАТО е информирал съюзниците за това. Рюте и Тръмп са имали частна среща в Белия дом. Гостът определи разговорите като "много честни и открити" между "двама добри приятели".

Генералният секретар на НАТО е информирал съюзниците, че до няколко дни американският президент Доналд Тръмп очаква конкретни ангажименти в полза на сигурността на Ормузкия проток, съобщават източници на Ройтерс. Тръмп изрази разочарованието си от НАТО заради войната в Иран по време на частна среща с Рюте в Белия дом. Гостът определи разговорите като "много честни и открити" между "двама добри приятели". Американското лидерство е от жизнено значение, ако свободата е правило, а не изключение, посочи по-късно Рюте в своя реч.

Дискретно влизане в Белия дом, напускане по същия начин два часа и половина по-късно, без изявление за медиите. Така премина срещата на Марк Рюте с Доналд Тръмп, когото генералният секретар на Пакта преди месеци нарече "татенце". Сега отношенията във военния съюз навлязоха в криза заради отказа на съюзници да предоставят въздушно пространство за американските действия срещу Иран и да изпратят кораби за деблокиране на Ормузкия проток. Белият дом не разкри подробности от разговорите, но след срещата Доналд Тръмп беше еднозначен.

Доналд Тръмп, президент на САЩ в "Трут Сошъл": „НАТО го нямаше, когато имахме нужда от тях и няма да го има, ако пак ни потрябват. Спомнете си Гренландия, това голямо, зле управлявано парче лед.“

За тона на разговорите може да се съди и по изявление на Белия дом преди срещата. Пред репортери говорителка цитира буквално позицията на президента Тръмп за поведението на съюзниците по време на кампанията в Иран:

Карълайн Левит, говорителка на Белия дом: „Те бяха подложени на тест и не го издържаха. Ще добавя, че е тъжно НАТО да обърне гръб на американския народ в течение на последните шест седмици, след като американският народ финансира тяхната отбрана.“

Някои съюзници бяха малко бавни в оказване на подкрепа за Съединените щати в Иран, а и малко изненадани, каза Рюте в реч пред института "Роналд Рейгън". Ораторът посочи, че за да запази елемента на изненада при първоначалните удари, президентът Тръмп е предпочел да не информира съюзниците предварително.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Но днес когато погледна Европа виждам, че съюзниците оказват значителна подкрепа. Почти без изключение съюзниците правят всичко, което изискват Съединените щати. Те чуха и отговарят на исканията на президента Тръмп.“

Според Уол Стрийт Джърнъл Вашингтон планира да изтегли американски части от съюзници, които не са помогнали в Иран и да ги предислоцира в по-лоялни държави. Според вестника наказателните мерки включват закриване на американска база в поне една европейска страна, вероятно Германия или Испания.