Корабът "Св. св. Кирил и Методий" се завърна от Антарктида във Варна

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" се завърна във Варна след четвъртото си плаване до Антарктида.

По време на плаването полярниците са вземали проби от големи дълбочини и са използвали нова апаратура. На борда на научноизследователския кораб освен българските моряци бяха и бъдещи офицери от Румъния, Полша и Норвегия. Предизвикателствата за екипажа са били много, както на сушата, така и по време на плаването.

капитан II ранг Радко Муевски, командир на НИК "Св. Св. Кирил и Методий": "Нептун този път беше малко по-строг към нас при прехода към Антарктида и около 42 градуса южно ни срещна една силна буря около 20 часа, която беше голямо изпитание за нас, което ни напомни, че трябва да се уважава винаги морето." контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили на България: "Това, че за пореден път военни моряци изпълниха задача до Антарктида под флага на Военноморските сили, показва, че Военноморските сили стоят здраво на мястото си и са способни да изпълняват мисии при всякакви условия. Аз съм горд с екипажа на Научноизследователския кораб."







