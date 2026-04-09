Полярният ни кораб акостира във Варна след експедицията до Антарктида (СНИМКИ)

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) акостира на Морската гара във Варна, с което успешно приключва 34-тата българска антарктическа експедиция.

Изследванията този път бяха фокусирани върху теченията в пролива Брансфийлд между Южните Шетландски острови и Антарктическия полуостров. За целта на борда бе инсталирано специално оборудване, включително радар за наблюдение на вълните и буйове за анализ.

Маршрутът на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" преминава през Западно Средиземно море, пролив Месина, Йонийско море, южно от полуостров Пелопонес, Егейско море, пролив Дарданели, Мраморно море, пролив Босфор и Черно море, с което приключва тазгодишното задгранично плаване на кораба за логистично осигуряване на 34-тата българска антарктическа експедиция.

Плавателният съд тръгна от Ледения континент на 17 февруари. Последният му престой бе в испанското пристанище Картахена, откъдето екипажът отплава на 2 април за България. В Картахена на борда на кораба се качиха курсанти от ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" и от военноморските академии на Румъния, Полша и Норвегия за провеждане на краткосрочна учебно-плавателна практика от испанския град до Варна. Курсантите са от специализации "Корабоводене", "Корабни машини и механизми" и "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи". На борда му беше проведен инструктаж по мерки за безопасност при използване на индивидуални и колективни спасителни средства.

Българският научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) тръгна на четвъртата си мисия до Ледения континент на 7 ноември м.г. от Варна.

