БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерството на финансите ще публикува списък с...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опасен участък в Пловдив: Няма да премахват изцяло мантинелите на Околовръстния път

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Екип на БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Мантинелите на околовръстния път на Пловдив няма да бъдат премахнати изцяло, въпреки исканията на гражданите. Това заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, който инспектира ремонта на пътя към Първенец.

За премахването на мантинелите на Околовръстния път, от дълго време настояват и граждани и бизнеса, след като на това трасе станаха няколко тежки катастрофи с жертви. През годините имаше протести и петиции за демонтирането на мантинелите, тъй като според хората те ограничават възможността да се избегне челен удар или да отбият край пътя при авария.

Николай Найденов - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството: „Има проект за пътна безопасност, има проектантски решения, знам болката на жителите и засега спешно предвиждаме да се направят джобове, изобщо да се махнат мантинелите няма как да стане, защото пътната безопасност е номер 1 тема, ще се направят джобове да се облекчи положението, няма такъв мигновен отговор махаме мантинелите и всички са доволни и щастливи.“

#на Околовръстния път #мантинелите #в Пловдив #опасен участък

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ