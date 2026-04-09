Опасен участък в Пловдив: Няма да премахват изцяло мантинелите на Околовръстния път

Мантинелите на околовръстния път на Пловдив няма да бъдат премахнати изцяло, въпреки исканията на гражданите. Това заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, който инспектира ремонта на пътя към Първенец.



За премахването на мантинелите на Околовръстния път, от дълго време настояват и граждани и бизнеса, след като на това трасе станаха няколко тежки катастрофи с жертви. През годините имаше протести и петиции за демонтирането на мантинелите, тъй като според хората те ограничават възможността да се избегне челен удар или да отбият край пътя при авария.

Николай Найденов - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството: „Има проект за пътна безопасност, има проектантски решения, знам болката на жителите и засега спешно предвиждаме да се направят джобове, изобщо да се махнат мантинелите няма как да стане, защото пътната безопасност е номер 1 тема, ще се направят джобове да се облекчи положението, няма такъв мигновен отговор махаме мантинелите и всички са доволни и щастливи.“