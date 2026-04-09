Лондон за руска операция: Три подводници са действали над кабели край острова

Мартин Гицов
Чете се за: 01:30 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на огъня за православния Великден и очаква реципрочен жест от украинска страна, заяви Кремъл. Примирието започва от събота следобяд и продължава до края на 12-ти април, се казва в съобщението.

Британският министър на отбраната Джон Хийли обяви, че в продължение на един месец три руски подводници са провеждали "тайна" операция над кабели и тръбопроводи в Атлантическия океан, северно от Обединеното кралство.

В отговор са били разположени британски военни кораби и самолети, които са наблюдавали руските действия денонощно. Няма доказателства за нанесени щети по подводната инфраструктура, посочи Хийли. Не за първи път Лондон обвинява Москва в шпионаж около поддводни кабели, но изглежда, че сега Русия е осъществила най-сложната си и потайна операция, отбелязва БиБиСи. Хийли се обърна пряко към руския лидер Владимир Путин.

Джон Хийли - министър на отбраната на Великобритания: „Виждаме вашите действия над нашите кабели и тръбопроводи. Трябва да знаете, че всеки опит те да бъдат повредени няма да бъде толериран и ще има сериозни последици.“

#край острова #над кабели #действали #три подводници #Владимир Путин

