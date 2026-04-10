Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Двупосочно движение по "Дунав мост" при Русе в празничните дни

Очаква се засилен трафик между България и Румъния, ремонтът продължава, но преминаването е облекчено

Двупосочно движение по "Дунав мост" при Русе ще бъде осигурено през следващите дни, въпреки че основният ремонт на съоръжението продължава. Очакванията са за сериозен трафик през празничния период, като мярката цели да улесни преминаването между България и Румъния.

Още вчера следобед движението по моста е било отворено и в двете посоки.

"Идеята се роди взаимно, действително от целия екип, от всички заинтересовани страни. Но истината е, че имам информация от всички празнични периоди от миналата година, че очакването е да преминат за тези няколко дни над 30 000 автомобила в двете посоки. И в тази връзка много по-смислено беше, както вече беше направено по Коледа, да отворим моста в двете посоки, за да може всички туристи от двете страни на моста да преминават безпроблемно и бързо", заяви областният управител на Русе Орлин Пенков.

Към момента движението е спокойно, без образувани колони, а преминаването се извършва с нормална скорост. Липсата на задръствания се дължи именно на отварянето на двете ленти.

Това е резултатът, когато и двете ленти са отворени. Плюс факта, че настилките са в много по-добро състояние от чисто технически. И скоростта на преминаване е нормалната, а не забавена. Трябва да кажем, че няма никакви колони. Няма коли, които изчакват.

Основният ремонт на "Дунав мост" е в напреднала фаза, като остава последният участък, който ще бъде обновен след празниците.

"Имахме късмета, че този момент съвпадна с края на ремонта на един от участъците. Защото в друг случай нямаше как да стане това нещо, но имахме късмет. Остава ни само една част от моста - последната, която ще започнем да ремонтираме веднага след празниците. Срокът ни е до началото на юли, но може би края на юни ще приключим и ще отворим целия мост за движение", посочи Стамен Салбов, директор на Областно пътно управление – Русе.

Ремонтът е първият по рода си в такъв мащаб от десетилетия.

"Абсолютно основен ремонт. Сменяме всичко от цялата пътна част на моста. Като почнем с бетоновите панели, основите, тротоарните конзоли, хидроизолации. Абсолютно всичко старо се маха до нула и се гради наново. Единственото нещо, което запазваме са парапетите, тъй като те имат и художествена стойност. Те биват реновирани, санирани и монтирани отново", добави Салбов.

Съоръжението, изградено през 1954 година, продължава да поема интензивен трафик вече над 70 години. По традиция в празнични дни се наблюдава засилен поток от Румъния към България в началото на периода, а след това – в обратна посока. Забелязва се и засилен интерес от страна на румънските туристи към Русе и региона. В празничните дни ще бъдат засилени и проверките по пътищата, като органите на реда ще следят за безопасността на движението.

