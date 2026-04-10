В първия почивен ден: Очаква се засилен трафик в цялата страна

В първия от поредицата почивни дни се очаква засилен трафик по пътищата в страната. Над 700 полицейски екипа ще следят за пътната безопасност в следващите дни.

На магистрала "Струма" ще се проведе специализирана полицейска операция. Проверките ще бъдат насочени основно срещу водачи, употребили алкохол и наркотици.

От 9:00 до 14:00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по магистралите. За да се облекчи трафика към Гърция, на пътен възел "Симитли" е въведено реверсивно движение с две ленти в посока Кулата и Банско, а на светофара в Кресна е забранен левия завой за пътуващите в посока Гърция.