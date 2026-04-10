Преди преговорите в Исламабад: Тръмп предупреди Иран за таксите за Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за спиране на огъня и отваряне на Ормузкия проток и ги предупреди да не събират такси за преминаване.

Петролът ще започне да тече отново пред протока със или без помощта на Иран, добави Тръмп без да даде подробности. Иранският Върховен лидер Моджтаба Хаменей заяви снощи в изявление прочетено по държавните медии, че Иран ще премине към нова фаза на управлението на Ормузкия проток.

При засилени мерки за сигурност утре в пакистанската столица Исламабад започват преки преговори между представители на САЩ и Иран. Целта и е постигане на по-дългосрочно споразумение за край на конфликта в Близкия Изток след договарянето тази седмица на двуседмично спиране на огъня.