Изложба "Кралица Елизабет II: живот със стил" (СНИМКИ)

Над 300 рокли и аксесоари от гардероба на покойната британска кралица Елизабет II могат да се видят от днес в Кралската галерия на Бъкингамския дворец.

Изложбата е озаглавена "Кралица Елизабет II: живот със стил". Тя обхваща всички периоди от живота на Елизабет и се организира по повод 100 години от рождението ѝ.

Това е най-голямата изложба на нейни тоалети. Повече от половината дрехи и аксесоари не са били показвани преди. Сред най-интересните експонати са сватбената рокля, роклята от коронацията, както и две тиари на покойната кралица.

Изложбата ще продължи до 18 октомври.

