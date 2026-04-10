Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Изложба "Кралица Елизабет II: живот със стил" (СНИМКИ)

Над 300 рокли и аксесоари от гардероба на покойната британска кралица Елизабет II могат да се видят от днес в Кралската галерия на Бъкингамския дворец.

Изложбата е озаглавена "Кралица Елизабет II: живот със стил". Тя обхваща всички периоди от живота на Елизабет и се организира по повод 100 години от рождението ѝ.

Това е най-голямата изложба на нейни тоалети. Повече от половината дрехи и аксесоари не са били показвани преди. Сред най-интересните експонати са сватбената рокля, роклята от коронацията, както и две тиари на покойната кралица.

Изложбата ще продължи до 18 октомври.

ТОП 24

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
1
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Валежи от дъжд днес и утре
4
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
5
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
6
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Любопитно

Музеят на Акропола е сред 100-те най-посещавани музеи в света
Музеят на Акропола е сред 100-те най-посещавани музеи в света
Императорските пингвини бяха обявени за застрашен вид заради климатичните промени Императорските пингвини бяха обявени за застрашен вид заради климатичните промени
Чете се за: 02:22 мин.
Виена в очакване на "Евровизия" Виена в очакване на "Евровизия"
Чете се за: 01:15 мин.
Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази година? Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази година?
Чете се за: 01:42 мин.
Учени откриха нов остров в Антарктида Учени откриха нов остров в Антарктида
Чете се за: 00:40 мин.
Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на Международната космическа станция Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на Международната космическа станция
6611
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Преди преговорите в Исламабад: Тръмп предупреди Иран за таксите за Ормузкия проток Преди преговорите в Исламабад: Тръмп предупреди Иран за таксите за Ормузкия проток
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Военната обстановка в Близкия изток отказа много хора да пътуват в чужбина Военната обстановка в Близкия изток отказа много хора да пътуват в чужбина
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
В първия почивен ден: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От 10 до 13 април няма да работят синята и зелената зона в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Двупосочно движение по "Дунав мост" при Русе в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Облачно и дъждовно време в петък и събота
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
