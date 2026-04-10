БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преди преговорите между САЩ и Иран: Тръмп отправи нови предупреждения към Техеран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Запази

Американският президент обвини Иран в нарушаване на обещанията за отваряне на Ормузкия проток

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Часове преди преговорите между САЩ и Иран в Пакистан, споразумението за двуседмично прекратяване на огъня е под натиск. Американският президент Доналд Тръмп обвини Техеран в нарушаване на обещанията за отваряне на Ормузкия проток. Иран отвърна с нови обвинения, че продължаващите израелски атаки срещу Ливан нарушават примирието.

Ще успее ли пакистанската дипломация да задържи крехкото прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран? Петзвездният хотел "Серена" в Исламабад е в очакване на старта на преговорите утре. Освен иранската ядрена и балистична програма, основна проблемна точка в преговорите ще бъде отварянето и бъдещото управление на Ормузкия проток.

В два поста в Трут соушъл, американският президент Доналд Тръмп отправи нови заплахи към Техеран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Има съобщения, че Иран налага такси на танкерите, преминаващи през Ормузкия проток – по-добре да не го правят, а ако го правят, по-добре да спрат веднага. Иран се справя много зле – някои биха казали, че дори по непочтен начин – с осигуряването на преминаването на петрол през Ормузкия проток. Това не е споразумението, което имаме!"

Петролът ще започне да тече отново пред протока със или без помощта на Иран, добави Тръмп в друг пост. Въпреки споразумението, Техеран засега не отваря протока за масово корабоплаване. Иранският Върховен лидер Моджтаба Хаменей заяви снощи в изявление, прочетено по държавните медии, че Иран ще премине към нова фаза на управлението на Ормузкия проток, но не даде подробности.

Ануп Синг, анализатор: "Най-вероятният изход от това е да се стигне до постепенно прехвърляне на правата за контрол върху преминаването към потенциално независима организация, която представлява интересите както на производителите, така и на купувачите. Контролът над протока от страна на някоя от двете воюващи страни представлява нестабилно равновесие и затова е малко вероятен."

Друга инфарктна точка в преговорите е включването на Ливан в споразумението за спиране на огъня, на фона на продължаващите атаки от страна на Израел. "Времето изтича," написа иранският главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф в Екс и сподели свой пост от вчера.

Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент: "Ливан и цялата Ос на съпротивата, като съюзници на Иран, са неразделна част от примирието. Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф публично и ясно наблегна на въпроса с Ливан; няма място за отричане и връщане назад. Нарушенията на примирието носят ясни последствия и силни реакции. Прекратете огъня незабавно."

Представители на Израел и Ливан ще се срещнат следващата седмица във Вашингтон, за да преговарят за прекратяване на огъня. Домакин на преговорите ще бъде американското външно министерство. Бейрут обаче заяви, че няма да води разговори "под обстрел." По данни на ливанското здравно министерство, броят на загиналите в конфликта вече е над 300.

снимки: БТА

#войната в Иран #Ормузкия проток #преговори САЩ-Иран #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #Ливан #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Близък изток

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ