Хулио Веласкес бе наказан и няма да може да води Левски в предстоящото дерби с ЦСКА

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз (БФС) официално наказа старши треньора на Левски Хулио Веласкес със забрана за изпълняване на функции за един мач и 460.16 евро заради натрупани официални предупреждени (жълти картони). Това се случва след победата на "сините" над Арда с 1:0.

Испанецът беше официално предупреден за трети път от началото на сезона и няма да може да води Левски в предстоящото дерби срещу ЦСКА.

Двубоят от 29-ия кръг на Първа лига ще се играе на 13 април, понеделник от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.