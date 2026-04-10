Априлски сняг: Проходът "Шипка" осъмна побелял за Великден (ВИДЕО)

Проходът "Шипка" осъмна побелял, след като обилен снеговалеж, който натрупа над 6 сантиметра снежна покривка в района. Температурите паднаха около нулата, а видимостта е силно ограничена заради гъста мъгла.

Пътните служби вече са на терен и почистват платното, но настилките остават мокри и хлъзгави. Шофьорите трябва да карат изключително внимателно, да не тръгват с летни гуми и да спазват по-голяма дистанция, тъй като времето в планината остава динамично.

Проходът е отворен за движение, но условията са типично зимни.