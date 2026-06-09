Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес предложенията за 21-вия пакет от санкции срещу Русия. Европейската комисия предлага забрана за влизане в страните от Европейския съюз на всички, които са служили в руската армия.

Урсула фон дер Лайен: „Европа остава забранена за всеки, който е участвал в нахлуването в Украйна.“

Новите санкции обхващат енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията.

ЕК предлага включването на още 30 кораба от т.нар. сенчест флот на Русия в санкционния списък. Така общият брой на санкционираните кораби става 632. Предвиждат се мерки и срещу пристанища, летища и рафинерии, които търгуват или преработват руски петрол. Ограничават се и продажбите на танкери за втечнен природен газ (LNG) на Русия.

ЕС включва в санкционния си списък още 31 руски банки, както и около 20 банки, криптофирми, платформи и търговци на петрол в трети страни, които обслужват санкционирани руски организации и лица или се опитват да заобикалят европейските мерки. За първи път се предлага възможност за пълна забрана на услуги, свързани с криптоактиви, в трети държави.

Брюксел предлага нови ограничения върху износа на артикули и технологии, използвани от руската военна промишленост, както и на допълнителни метали и сплави, използвани в аерокосмическия и отбранителния сектор. За дроновете се предлагат нови забрани за износ на наземно оборудване за поддръжка, системи за заглушаване и системи за изстрелване.

За първи път ЕС предлага значителни ограничения върху вноса на някои рибни продукти и пълна забрана за други, включително треска. Предвиждат се и търговски ограничения за Беларус.

Урсула фон дер Лайен подчерта и продължаващата подкрепа за Украйна. Европейската комисия е предоставила вчера близо 3 милиарда евро за Киев по Механизма за Украйна. През този месец ще бъде изплатен и първият транш от заема в размер на 90 милиарда евро за страната. До края на месеца ЕС ще предостави на Киев 6 милиарда евро за дронове и макрофинансова помощ на стойност над 3 милиарда евро.

Фон дер Лайен съобщи още, че в следващите дни ще бъде отворен първият клъстер от преговорите с Украйна и Молдова, което на практика означава официалното начало на преговорите за членство.