На Разпети петък: С молитва и смирение християните се покланят пред Христовата плащаница

Днес е Разпети петък – най-тъжният ден за християните. Според евангелските разкази, именно в този ден Иисус Христос поема пътя към Голгота, носейки кръста си, и приема смъртта чрез разпятие – акт на върховна саможертва за изкуплението на човешките грехове. Богословският смисъл на този ден ни насочва към най-дълбоките въпроси за страданието, прошката и любовта. Разпети петък не е просто исторически спомен – той е ден на строг пост, молитва и мълчание.

На Велики петък църквата припомня страданията на Иисус Христос, които той волно приел да бъде съден, бичуван, оплют, бит с плесници и показан пред народа в багреница за поругание, с кръст в ръка и с венец от тръни на главата. Днес е ден на смирение и равносметка, преди Христовото Възкресение.

Български патриарх и Софийски митрополит Даниил: "На днешния ден да се поклоним на Господ, който е разпнат на кръста, да утихнем, да приседнем, нищичко земно да не помисляме и да приемем от сърце тази жертва, която той донесе за нас и да я приемаме в своя живот, защото светата евхаристия служи за истински наш живот. Приемаме самия Господ, който се е разпнал на кръста, неговото пречисто тяло, тяло, в което не се намери грях, той го даде за храна за нас. Като преди това обаче, ни каза как да се очистят нашите сърца, да станат чисти и се съди на неговата благодат, да се преборим със злобата, да се преборим с недоверието, да се преборим с омразата, съвестта - всичко онова, което разстройва душевно-телесните ни сили и разстройва взаимоотношенията между нас, това са нашите страсти. И когато с Божията помощ преодоляваме, побеждаваме в тази духовна борба и приемаме тази жертва, която Господ е направил за нас, това служи за наше спасение."

На Разпети петък сутринта във всички храмове и манастири в страната се извършва последованието на Царските часове. С тържествена лития плащаницата, изобразяваща мъртвия Христос, след трикратно обикаляне около светия Кръст се полага в центъра на храма. На този ден вярващите пристъпват с молитва към издигнатия гроб на Христос, изобразен върху плащаницата, като се покланят пред нея, изразявайки своето смирение, скръб и преклонение пред Спасителя.

- За всички хора на света да спре войната, да не умират такива малки дечица и млади хора. За това ще се помоля най-много и за моите деца. - Той е роден на Разпети петък, Матейчо. Това е Християн и следваме традициите - ще дойдем да се помолим, да минем под масата и дано и те предадат на техните деца същото. - Ще съпреживея страданията на Господ, ще се помоля за мир и благоденствие на всички.

На Велики петък вечерта се извършва т. нар. Опело Христово, което представлява тържествено богослужение, отслужвано единствено в този ден. То се нарича още и "Надгробен плач", като навлиза в богослужението на този ден около ХІІІ-ХІV век. Чинопоследованието съдържа песни, които възхвалят и описват кръстната смърт, погребение и възкресение на Христос. След изпяването се извършва и лития около храма.

