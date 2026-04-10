БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На Разпети петък: С молитва и смирение християните се покланят пред Христовата плащаница

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Запази

На днешния ден Спасителят е разпънат на кръста, за да изкупи греховете ни

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес е Разпети петък – най-тъжният ден за християните. Според евангелските разкази, именно в този ден Иисус Христос поема пътя към Голгота, носейки кръста си, и приема смъртта чрез разпятие – акт на върховна саможертва за изкуплението на човешките грехове. Богословският смисъл на този ден ни насочва към най-дълбоките въпроси за страданието, прошката и любовта. Разпети петък не е просто исторически спомен – той е ден на строг пост, молитва и мълчание.

На Велики петък църквата припомня страданията на Иисус Христос, които той волно приел да бъде съден, бичуван, оплют, бит с плесници и показан пред народа в багреница за поругание, с кръст в ръка и с венец от тръни на главата. Днес е ден на смирение и равносметка, преди Христовото Възкресение.

Български патриарх и Софийски митрополит Даниил: "На днешния ден да се поклоним на Господ, който е разпнат на кръста, да утихнем, да приседнем, нищичко земно да не помисляме и да приемем от сърце тази жертва, която той донесе за нас и да я приемаме в своя живот, защото светата евхаристия служи за истински наш живот. Приемаме самия Господ, който се е разпнал на кръста, неговото пречисто тяло, тяло, в което не се намери грях, той го даде за храна за нас. Като преди това обаче, ни каза как да се очистят нашите сърца, да станат чисти и се съди на неговата благодат, да се преборим със злобата, да се преборим с недоверието, да се преборим с омразата, съвестта - всичко онова, което разстройва душевно-телесните ни сили и разстройва взаимоотношенията между нас, това са нашите страсти. И когато с Божията помощ преодоляваме, побеждаваме в тази духовна борба и приемаме тази жертва, която Господ е направил за нас, това служи за наше спасение."

На Разпети петък сутринта във всички храмове и манастири в страната се извършва последованието на Царските часове. С тържествена лития плащаницата, изобразяваща мъртвия Христос, след трикратно обикаляне около светия Кръст се полага в центъра на храма. На този ден вярващите пристъпват с молитва към издигнатия гроб на Христос, изобразен върху плащаницата, като се покланят пред нея, изразявайки своето смирение, скръб и преклонение пред Спасителя.

- За всички хора на света да спре войната, да не умират такива малки дечица и млади хора. За това ще се помоля най-много и за моите деца.

- Той е роден на Разпети петък, Матейчо. Това е Християн и следваме традициите - ще дойдем да се помолим, да минем под масата и дано и те предадат на техните деца същото.

- Ще съпреживея страданията на Господ, ще се помоля за мир и благоденствие на всички.

На Велики петък вечерта се извършва т. нар. Опело Христово, което представлява тържествено богослужение, отслужвано единствено в този ден. То се нарича още и "Надгробен плач", като навлиза в богослужението на този ден около ХІІІ-ХІV век. Чинопоследованието съдържа песни, които възхвалят и описват кръстната смърт, погребение и възкресение на Христос. След изпяването се извършва и лития около храма.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

снимки: БТА, БГНЕС

# патриарх Даниил #плащаница #РАЗПЕТИ ПЕТЪК

Последвайте ни

ТОП 24

България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
1
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Валежи от дъжд днес и утре
3
Валежи от дъжд днес и утре
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
4
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са...
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
5
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с...
Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението към Пловдив
6
Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението към Пловдив

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Общество

Безплатни ваксини срещу грип за деца – държавата с нова мярка
Безплатни ваксини срещу грип за деца – държавата с нова мярка
Директорът на "Пирогов": Всеки спасен живот е медицинско чудо Директорът на "Пирогов": Всеки спасен живот е медицинско чудо
Чете се за: 05:15 мин.
Военната обстановка в Близкия изток отказа много хора да пътуват в чужбина Военната обстановка в Близкия изток отказа много хора да пътуват в чужбина
Чете се за: 04:15 мин.
В първия почивен ден: Очаква се засилен трафик в цялата страна В първия почивен ден: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 00:55 мин.
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:20 мин.
Опасен участък в Пловдив: Няма да премахват изцяло мантинелите на Околовръстния път Опасен участък в Пловдив: Няма да премахват изцяло мантинелите на Околовръстния път
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

На Разпети петък: С молитва и смирение християните се покланят пред Христовата плащаница
На Разпети петък: С молитва и смирение християните се покланят пред...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Преди преговорите между САЩ и Иран: Тръмп отправи нови предупреждения към Техеран Преди преговорите между САЩ и Иран: Тръмп отправи нови предупреждения към Техеран
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Контрол на пътя: Над 700 полицейски патрули следят за нарушения през почивните дни Контрол на пътя: Над 700 полицейски патрули следят за нарушения през почивните дни
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Априлски сняг: Проходът "Шипка" осъмна побелял за Великден (ВИДЕО) Априлски сняг: Проходът "Шипка" осъмна побелял за Великден (ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Стачка на кабинния персонал на германската авиокомпания...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
От пепелта към надеждата: Животът на баба Стана след пожара в Трънско
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ