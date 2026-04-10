Откриха пролетния туристически сезон на остров “Света Анастасия” край Бургас (СНИМКИ)

Откриха пролетния туристически сезон на единствения обитаем остров у нас “Света Анастасия” край Бургас. Туристическият общински кораб "Бургус" отплава от Морска гара в Бургас и акостира с първите гости за сезона.

Точно в 10:00 часа тази сутрин общинският кораб “Бургус” потегли от Морска гара към острова. Първите посетители бяха посрещнати на кея, като голяма част от тях пристигнаха от други градове. От тази година късчето земя предлага и значително по-улеснен достъп за хора с двигателни и зрителни увреждания.

На острова "Света Анастасия" има музей, църква с възстановени стенописи, датиращи от 14 век, както и лекарка, предлагаща билки, набрани от острова. Една от най-големите атракции на острова е спускане до подводния параклис, където се намира и статуята на Света Анастасия и потопените преди година автомобил “Чайка” и ЗИЛ-157.

Остров “Светя Анастасия” е сред най-посещаваните места по Южното Черноморие. От управата на острова очакват силен туристически сезон с богата културна програма. Миналата година около 34 000 туристи са посетили остров Света Анастасия, като всяка година интересът към него нараства. А по случай Великден в църквата “Успение Богородично” ще се раздават великденски яйца за всички посетители.

