Украйна предложи прекратяване на огъня за Великден

Украйна предложи прекратяване на огъня за Великден, като този въпрос ще бъде обсъден утре с американската страна, каза украинският президент Володимир Зеленски по време на неофициална среща на министрите на външните работи на Европейския съюз в Киев, предаде Укринформ.

"Говорил съм за това вчера и ще го повторя днес: предложихме примирие за Великденските празници. Надяваме се, че САЩ ще подкрепят това предложение и очакваме отговор от Русия. Утре ще разговарям с американския екип, включително по този въпрос, и очакваме резултати. Всички се нуждаят от резултати", заяви Зеленски.

Той изрази благодарност и към всички, които подкрепят дипломацията.

"Правим всичко възможно, за да сложим край на тази война с дипломатически средства. Но Русия не показва никакво намерение да сключи надеждно споразумение - всичко зависи от натиска. Надявам се, че САЩ ще останат решителни, ще помогнат да доведем Русия до тристранна среща и ще окажат натиск върху нея в името на мира", изтъкна Зеленски.

По време на разговор с журналисти по време на срещата в Киев по случай годишнината от трагедията в Буча Зеленски съобщи, че утре ще се състои среща чрез видеоконферентна връзка на ключови преговарящи от Украйна и САЩ с негово участие, като към тях ще се присъедини и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Зеленски каза, че ще помоли американските посредници да предадат на Русия предложението на Киев. Украинският президент подчерта, че ще се срещне онлайн със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американският президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, за да обсъдят състоянието на мирните преговори с Русия, които се водят с посредничеството на Вашингтон, съобщи Ройтерс.

