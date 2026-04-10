Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Капка кръв спасява живот: Кръводарителска акция в двора на храма във варненското село Звездица

Репортер: Силвия Русенова
В двора на 100-годишния храм във варненското село Звездица се провежда акция по кръводаряване. Там е разположен мобилният пункт на Варненския районен център по трансфузионна хематология.

Оказва се, че има много желаещите да дарят кръв. Още при пристигането на мобилния пункт дойдоха много хора, които искаха да дарят. За първи път се прави акция по кръводаряване в двора на храма, но не за първи път има подобни акции в страната и във Варна в дворовете на храмовете.

Първа дари кръв жителка на село Звездица, която е една от редките кръвни групи - А отрицателна. Има нужда от всички кръвни групи, тъй като не се знае какви пациенти постъпват в болничните заведения и с какви кръвни групи са те.

В мобилния пункт за кръводаряване дойде и съпругата на отец Добромир Георгиев, който служи в храма "Св. Иван Рилски". Очакват още хора да влязат вътре, за да дарят кръв. Днес е най-тъжният ден в християнския календар - ден за размисъл, ден на саможертва, на съпричастност, ден за да направим добро, като например да дарим кръв.

отец Добромир Георгиев, храм “Св. Иван Рилски”, село Звездица: “Вярвам, че хората, идвайки в храма, могат да дадат и те частица от себе си. Капка кръв, която чрез нея да спасят живот. В днешно време много хора имат нужда от кръвта.”

д-р Мирела Кирякова, директор на РЦТХ – Варна: “Мобилният пункт за първи път днес е в храма в село Звездица. Всички хора са важни, всички кръвни групи. Винаги имаме нужда, няма значение от положителен или отрицателен резус-фактор."

Кристиан Василев, кръводарител: “Нека всеки, който има желание да дарява кръв, не се притеснявайте, не е страшно. Правете го за здравето на хората.”

Кръводарителската кампания тук в село Звездица продължава до 14:00 часа.

Вижте прякото включване на Силвия Русенова

#акция по кръводаряване #с. Звездица #кръводаряване

