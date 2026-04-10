Дъжд, слънце и вятър ще се редуват през праничните дни

Днес облачността ще бъде по-често значителна. На места, главно в източната половина от страната, ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса.

След полунощ в югозападните райони ще завали дъжд, а в планините - сняг. Вятърът ще стихне и в крайните североизточни райони ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса.

Утре на много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони от сняг. В Източна България валежите ще бъдат придружени и от гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса, на морския бряг от 9 до 11.

Само на отделни места по Черноморието през втората половина на деня ще превали дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток.

Ще вали и в планините - в местата над 1500 метра сняг, а в по-ниските части - дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.

През нощта срещу неделя повече облаци ще има над източните и крайните южни райони, но ще е почти без валежи. Към полунощ, вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен от югоизток, а температурите ще са между 2 и 7 градуса.

В неделя ще има и слънчеви часове, но и по-значителни увеличения на облачността. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. В понеделник вероятността за валежи е малка. Във вторник в Северна, а в сряда на места в Западна и Централна България ще превалява дъжд.