На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста

На Разпети петък скърбим за поруганата истина, за това, че мракът превзе светлите избори, че разпънахме Божия син като позорен разбойник.

На този ден Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста. "Изтезаван за нашите беззакония и мъчен за нашите грехове", принесен в жертва за Спасението на човечеството.

На Велики петък вечерта в митрополитската катедрала "Св. Неделя" негово светейшество българският патриарх Даниил отслужи „Опело Христово“. Това богослужение се отслужва единствено в този ден. То се нарича още и „Надгробен плач“, като навлиза в църковната богослужебна традиция около ХІІІ-ХІV век.

Чинопоследованието съдържа песни, които възхвалят и описват кръстната смърт, погребение и възкресение на Христос.

След изпяването се извършва и лития около храма, в която вярващите свеждат глава пред саможертвата на Спасителя, който осъден на смърт от римския управител Пилат Понтийски е изкупил греховете ни и е спасил човешкия род. Литията символизира погребениието на Христос, за да бъде намерен гроба му празен и да се възвести Възкресението.

От времето на грехопадението сме склонни да съдим, да се мислим за праведни, знаещи и да произнесем съд над Бога в деня на Разпятието Христово.

†Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: "Това, каето служи за спасение за нас, това е в днешния ден да оставим всички грижи, да не бъдем като Юда, заради земна мисъл, пристрастия да предадем Христос, а да видим кое служи за наше спасение."

Днес Църквата припомня страданията на Иисус Христос, които Той волно приел - да бъде съден, бичуван, оплют, бит с плесници и показан пред народа в багреница за поругание, с кръст в ръка и с венец от тръни на главата. Днес е ден на смирение и равносметка, преди Христовото Възкресение.

†Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: "Ще погледнат на оногова, когото прободоха. Днес цялото човечество като погледне православния храм, вижда кръста на който е разпнат Иисус Христос, поглеждаме онзи, когото прободохме за нашето Спасение."

На Разпети петък сутринта във всички храмове и манастири в страната се извършва последованието на Царските часове. С тържествена лития плащаницата, изобразяваща мъртвия Христос, след трикратно обикаляне около светия Кръст се полага в центъра на храма. На този ден вярващите пристъпват с молитва към издигнатия гроб на Христос, изобразен върху плащаницата, като се покланят пред нея, изразявайки своето смирение, скръб и преклонение пред Спасителя.

"Ще съпреживея страданията на Господ, ще се помоля за мир и благоденствие на всички." "За всички хора на света да спре войната, да не умират такива малки дечица и млади хора. За това ще се помоля най-много и за моите деца." "Той е роден на Разпети петък, Матейчо. Това е Християн и следваме традициите - ще дойдем да се помолим, да минем под масата и дано и те предадат на техните деца същото."

И така вече близо 2000 години всеки с вяра се отнася към Великата жертва на Спасителя, приема я и живее с нея и слави Бога во веки.

