Днес е Разпети петък – най-тъжният ден за християните. Това е денят, в който Иисус Христос е разпънат на кръста.

В църквите се изнася плащеницата – символ на гроба на Христос. Хората минават под нея тихо и с уважение.

Камбаните бият траурно, а песнопенията са посветени на страданията и смъртта на Божия син.

Разпети петък е и най-строгият ден от поста – много хора не ядат и не пият.

Жертвата на Иисус Христос се приема като жертва за спасението на хората – за прошка на греховете и за надежда за нов живот.