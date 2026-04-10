Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Поредицата от инциденти наложи и затварянето на пътя в участъка от Ахелой до Бургас.

Силна градушка връхлетя Поморие и доведе до няколко пътни инцидента на главния път за Бургас. Заради ледените късове върху пътната настилка пет автомобила катастрофираха, някои от тях се обрърнаха по таван. Поредицата от инциденти наложи и затварянето на пътя в участъка от Ахелой до Бургас.

Минути преди 12.00 по обяд силна градушка удари главния път между Поморие и Бургас, а участъкът се покри с плътен слой лед. Заради хлъзгавата настилка, колите губят контрол. Автомобилът на Драгомир се обръща по таван в канавката, но той се спасява невредим.

Драгомир Драганов, шофьор: "Стана изключително бързо бяла покривка. И просто започнахме да се пързаляме всички. Аз се обърнах. Веднага след мен имаше и друг човек, който се обърна. Всички загубихме сцепление."

Шофьорите се оказват неподготвени за рязката промяна на времето. Пет автомобила катастрофират в рамките на минути.

Атанас, шофьор:"От Несебър тръгнах на прекрасно време и тук ме заваля изведнъж дъжд. Намалих, видях стоповете на камиона, в който се ударих, но настилката не позволи да спрем. Ужасно беше! 25 години съм шофьор. В такава ситуация не съм попаднал."

Петър, шофьор: "На мен не ми поднесе колата. Колегата ме удари отзад, както си карах напред."

инсп. Георги Димитров, "Пътен контрол" към РУ-Поморие: "Някои от тях са с летни гуми. Поради движение с несъобразена скорост настъпват 4 самостоятелни пътнотранспортни произшествия, като два от автомобилите са излезли от пътното платно и бяха обърнати по таван. Други два автомобила се удрят и остават на пътното платно и последния, който е на украински гражданин, той се удря в мантинелата."

Пострадали при инцидентите няма, а пробите за алкохол и наркотици на шофьорите са отрицателни. Обстановката постепенно се нормализира, след като движението остана ограничено с часове.

