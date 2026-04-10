БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Розпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Слушай новината

Силна градушка връхлетя Поморие и доведе до няколко пътни инцидента на главния път за Бургас.

Малко преди 12:00 часа ледената буря за минути е превърнала пътната настилка в изключително хлъзгава, а видимостта рязко е намаляла.

На кадри, разпространени в социалните мрежи от шофьори се вижда, че главният път е побелял изцяло, сякаш е покрит със сняг. Бързата промяна на времето е изненадала шофьорите.

В резултат на това пет автомобила са катастрофирали, като част от тях са обърнати по таван. От полицията в Бургас съобщиха за БНТ, че към момента няма информация за пострадали.

снимки: Елеана Цанова, БНТ

Само един от потърпевшите е потърсил медицинска помощ и е отишъл за преглед в лечебно заведение. Заради инцидента е затворено движението в посока Бургас, като обходния път е от Ахелой през Каблешково.

#силна градушка #Поморие #градушка

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ