Сестри Стоеви са на финал на европейското по бадминтон

Българките, които са шампионки от миналата година и поставени под номер 1 в схемата на двойки, разгромиха представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир за 25 минути.

Българските бадминтонистки Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финала на европейското първенство в Уелва (Испания).

Сестрите, които са шампионки от миналата година и поставени под номер 1 в схемата на двойки, разгромиха представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир с 21:12, 21:3 за 25 минути, след като доминираха изцяло на корта.

Най-добрите български състезателки, които тренират под ръководството на Петя Неделчева, ще играят утре на седми пореден финал на европейско първенство. Те имат общо шест медала - четири златни и два сребърни, а също така са двукратни шампионки от Европейски игри.

В спор за поредна титла в кариерата си сестрите ще играят утре срещу Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция), които за последно победиха в Истанбул на 14 февруари при победата на България над Турция на полуфиналите на европейското отборно първенство за жени.

