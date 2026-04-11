Близо 50 бездомни в Русе получиха за Великден помощ от Българския Червен кръст

Близо 50 души в Русе ще посрещнат Великден на улицата. От БЧК и тази година подпомогнаха нуждаещите се бездомни и скитащи хора в града с пакет от най-необходимите хранителни продукти за празника.

От няколко месеца Тодорка живее във фургон без ток и вода. Прехранва се с каквото намери. За Великден обаче разчита на помощта на доброволци.

Тодорка Иванова: "Има и козунак, има туй дето аз го обичам най-много, и сладко, и безалкохолно."

Разказва, че е загубила съпруга и двете си деца. След това останала на улицата. Жената обаче не губи вярата си и всяка неделя се моли в църквата.

Тодорка Иванова: "Здраве, щастие, късмет, любов и берекет, пък аз както намеря занапред. Моят живот изведнъж за няколко години се обърна наопаки."

От Червения кръст я познават добре. И знаят, че болката й е голяма.

Антоанета Ябанозова, директор на БЧК-Русе: "Наистина не живее в добри условия, но се справя защото е силна жена. Прави впечатление, че Тодорка, независимо че има нужда от помощ, тя мисли и за своите домашни любимци. Тя търси и за тях храна."

Тодорка Иванова: "Къде ще посрещнеш Великден? Във фургона с кучетата, отвън ако е времето хубаво имам една масичка, две столчета и готово – пак е весело."

Огромната част от хората, които се нуждаят от подкрепа, отказват да бъдат настанени в социални заведения. Но търсят помощ за изкарване на различни документи.

Антоанета Ябанозова, директор на БЧК-Русе: "Съответно ние им помагаме. Има и някои които подпомагаме за лечение, когато се наложи."

Частици добро, не само на празник. Малки жестове, които отблъскват тишината, и напомнят на всеки, че е човек и не е забравен.