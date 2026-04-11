На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи...
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата на съблекалнята

Испанецът е категоричен, че равенството във Вечното дерби не устройва Левски.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди Вечното дерби с ЦСКА в понеделник. Испанският специалист сподели, че няма никакъв шанс равенство в дербито да е добро за отбора. Той е категоричен, че отсъствието му на пейката няма да се отрази.

„Не считам, че моето отсъствие на пейката ще се отрази. Важните са играчите. Трябва нормално да възприемаме този род ситуации. Не става въпрос кой ще ме замени, тъй като ние работим постоянно в екип. Всеки един от помощниците си има своята роля и по най-нормалния начин ще процедираме и този път“, започна Веласкес.

Той сподели, че се надява срещата в понеделник да не прилича на предишната между двата отбора.

„Ако мачът прилича на първия със сигурност ще загубим. Затова се надявам, че няма да прилича на първия. Всякакъв подобен род ситуации ни отдалечават от това, което сме. Затова трябва да изложим нашите компоненти и да отведем мача по начина, който искаме. Трябва да си извадим поуките от миналото и оттук-насетне да изиграем мача на базата на силните ни страни. Разбира се, в границите на това, което е възможно, да контролираме мача и да играем по правилния начин и да правим това, което знаем и можем да правим“, продължи испанецът.

Веласкес сподели, че ще иска неговите играчи да изиграят срещата уравновесени и да действат рационално, а не емоционално.

„Няма шанс равенството да е добър резултата за нас. Искаме само да спечелим. При равенство ще останат 7. Остават ни 7 точки. Разбира се, що се отнася до емоционалния заряд този мач с ЦСКА е различен и уважавам това. Много е красиво, че го има. Но ние трябва да оставим пред вратата на съблекалнята емоциите и всичко, за което говорим, защото трябва да изиграем мача уравновесени и рационални. След което мач за мач, като отдавам еднакво значение на всяка среща. Никога няма да чуете от мен, че равенството е добър резултат. Независимо в кой турнир, срещу кой отбор, у дома или навън, винаги играем за победа. Ако мислиш по друг начин, вече си загубил“, каза още Веласкес.

Испанецът анализира и играта на ЦСКА, като отбеляза, че сега „червените“ разполагат с много опасни играчи по фланговете.

„ЦСКА в предния мач промениха структурата си и начина си на игра. Те сега играят по различен начин. По отношение на това къде си приличат преди и сега, доста промени претърпяха. Вече имат силни попълнения по крилата, с каквито не разполагаха. Разбира се, всичко това може да минава в мислите на треньора на противника. Промениха се много неща при тях, но това не изключва да играят по подобен начин на този, с който играха в първия мач с нас. Има винаги различни алтернативи. А нашата отговорност е да можем да се противопоставим и да отговорим на всичко, което ни предложи мача“, каза Веласкес.

В заключение наставникът на Левски сподели, че все още не е наясно със стартовите 11 за Вечното дерби.

„Имам още дилеми по състава. Не съм го определил все още. Наред с всичко останало трябва да видим състоянието на някои от футболистите в следващите часове, което ще определи избора ни. Променяме много пъти системата в хода на мача. Аз вече съм го казвал, че не вярвам толкова в системите, а в начина, по който усвояваме пространствата. Системите са променящи се постоянно в течение на мача. Това, което ще спазим е идеята“, завърши Веласкес.

Свързани статии:

МВР със засилени мерки за сигурност преди Вечното дерби
МВР със засилени мерки за сигурност преди Вечното дерби
ЦСКА и Левски ще премерят сили в понеделник от 16:00 часа на...
Чете се за: 02:57 мин.
Повериха Вечното дерби на Мариян Гребенчарски
Повериха Вечното дерби на Мариян Гребенчарски
Помощници на 28-годишния съдия от Самоков ще бъдат опитните Иво...
Чете се за: 04:05 мин.
ТОП 24

Гледайте третия мач от полуфиналния плейоф между Левски и ЦПВК по БНТ 3
1
Гледайте третия мач от полуфиналния плейоф между Левски и ЦПВК по...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
3
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата астронавти от мисията "Артемис II"
4
По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата...
Велика събота е – най-благословеният ден
5
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II"...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
3
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
4
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
5
Дъжд и сняг за Великден
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години
6
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години

Още от: Български футбол

МВР със засилени мерки за сигурност преди Вечното дерби
МВР със засилени мерки за сигурност преди Вечното дерби
БФС за червения картон на Левски - Арда: Няма значение дали има контакт с топката БФС за червения картон на Левски - Арда: Няма значение дали има контакт с топката
Чете се за: 01:42 мин.
Националният отбор на България по футзал с второ поражение в световните квалификации Националният отбор на България по футзал с второ поражение в световните квалификации
Чете се за: 01:17 мин.
Повериха Вечното дерби на Мариян Гребенчарски Повериха Вечното дерби на Мариян Гребенчарски
Чете се за: 04:05 мин.
Септември надви Славия с гол на бившия играч на "белите" Галин Иванов в добавеното време Септември надви Славия с гол на бившия играч на "белите" Галин Иванов в добавеното време
Чете се за: 01:45 мин.
Тодор Симов: Нямаше да е незаслужено ако бяхме изравнили Тодор Симов: Нямаше да е незаслужено ако бяхме изравнили
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина (СНИМКИ) Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина (СНИМКИ)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО) Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Преговорите в Исламабад: Светът е в очакване на пробив в...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
12 000 евро укрити в пояс: Акция срещу купуването на гласове в...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
