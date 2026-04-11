Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата на съблекалнята

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди Вечното дерби с ЦСКА в понеделник. Испанският специалист сподели, че няма никакъв шанс равенство в дербито да е добро за отбора. Той е категоричен, че отсъствието му на пейката няма да се отрази.

„Не считам, че моето отсъствие на пейката ще се отрази. Важните са играчите. Трябва нормално да възприемаме този род ситуации. Не става въпрос кой ще ме замени, тъй като ние работим постоянно в екип. Всеки един от помощниците си има своята роля и по най-нормалния начин ще процедираме и този път“, започна Веласкес.

Той сподели, че се надява срещата в понеделник да не прилича на предишната между двата отбора.

„Ако мачът прилича на първия със сигурност ще загубим. Затова се надявам, че няма да прилича на първия. Всякакъв подобен род ситуации ни отдалечават от това, което сме. Затова трябва да изложим нашите компоненти и да отведем мача по начина, който искаме. Трябва да си извадим поуките от миналото и оттук-насетне да изиграем мача на базата на силните ни страни. Разбира се, в границите на това, което е възможно, да контролираме мача и да играем по правилния начин и да правим това, което знаем и можем да правим“, продължи испанецът.

Веласкес сподели, че ще иска неговите играчи да изиграят срещата уравновесени и да действат рационално, а не емоционално.

„Няма шанс равенството да е добър резултата за нас. Искаме само да спечелим. При равенство ще останат 7. Остават ни 7 точки. Разбира се, що се отнася до емоционалния заряд този мач с ЦСКА е различен и уважавам това. Много е красиво, че го има. Но ние трябва да оставим пред вратата на съблекалнята емоциите и всичко, за което говорим, защото трябва да изиграем мача уравновесени и рационални. След което мач за мач, като отдавам еднакво значение на всяка среща. Никога няма да чуете от мен, че равенството е добър резултат. Независимо в кой турнир, срещу кой отбор, у дома или навън, винаги играем за победа. Ако мислиш по друг начин, вече си загубил“, каза още Веласкес.

Испанецът анализира и играта на ЦСКА, като отбеляза, че сега „червените“ разполагат с много опасни играчи по фланговете.

„ЦСКА в предния мач промениха структурата си и начина си на игра. Те сега играят по различен начин. По отношение на това къде си приличат преди и сега, доста промени претърпяха. Вече имат силни попълнения по крилата, с каквито не разполагаха. Разбира се, всичко това може да минава в мислите на треньора на противника. Промениха се много неща при тях, но това не изключва да играят по подобен начин на този, с който играха в първия мач с нас. Има винаги различни алтернативи. А нашата отговорност е да можем да се противопоставим и да отговорим на всичко, което ни предложи мача“, каза Веласкес.

В заключение наставникът на Левски сподели, че все още не е наясно със стартовите 11 за Вечното дерби.