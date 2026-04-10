Повериха Вечното дерби на Мариян Гребенчарски

Помощници на 28-годишния съдия от Самоков ще бъдат опитните Иво Колев и Георги Тодоров.

Мариян Гребенчарски ще ръководи Вечното дерби между ЦСКА и Левски от 30-ия кръг на Първа лига. Това стана ясно след обявените съдийски назначения от БФС.

Помощници на 28-годишния съдия от Самоков ще бъдат опитните Иво Колев и Георги Тодоров, които са и международна категория. Също опитна подкрепа получава и от системата за видеоповторения (ВАР), където главен ВАР-съдия е Никола Попов, а ще му помага Димитър Димитров.

Голямото дерби на българския футбол е в понеделник. Ето и всички назначения за 30-ия кръг:

13 април 2026 г., понеделник, 16:00 ч.
ЦСКА (София) - ПФК Левски
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски, АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров, ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН:Валентин Желев Добрев

13 април 2026 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив)
ГС: Мартин Живков Великов, АС1: Даниел Милков Ников, АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Тодор Недялков Киров, ВАР: Стоян Панталеев Арсовq АВАР:Геро Георгиев Писков
СН:Николай Йорданов Колев

14 април 2026 г., вторник, 18:00 ч.
ПФК Ботев Враца - Локомотив 1929 (София)
ГС: Станимир Лозанов Тренчев, АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов, ВАР:Ивайло Красимиров Ненков, АВАР:Георги Димитров Давидов
СН:Антон Симеонов Генов

14 април 2026 г., вторник, 20:30 ч.
Добруджа (Добрич) - Ботев (Пловдив)
ГС: Никола Антонов Попов, АС1:Тодор Василев Вуков, АС2:Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров, ВАР:Драгомир Димитров Драганов, АВАР:Георги Милков Гинчев
СН:Георги Крумов Виделов

15 април 2026 г., сряда, 18:00 ч.
Черно море (Варна) - ЦСКА 1948 (Сф)
ГС: Васил Петров Минев, АС1:Станимир Илков Илков, АС2:Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов, ВАР:Любослав Бисеров Любомиров, АВАР:Йордан Петров Петров
СН:Георги Василев Йорданов

15 април 2026 г., сряда, 20:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец (Разград)
ГС: Венцислав Георгиев Митрев, АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров, ВАР:Волен Валентинов Чинков, АВАР:Георги Петров Стоянов
СН: Цветан Кръстев Кръстев

16 април 2026 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Септември Сф - Спартак (Варна)
ГС: Димитър Димитров Димитров, АС1:Дарин Василев Иванов, АС2:Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев, ВАР:Радослав Петров Гидженов, АВАР:Владимир Вълков Вълков
СН:Венцислав Иванов Гаврилов

16 април 2026 г., четвъртък, 19:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов, АС1:Красимир Атанасов Атанасов, АС2:Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов, ВАР:Кристиян Николов Колев, АВАР:Георги Петров Стоянов
СН:Цветан Георгиев Георгиев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

