В Унгария е ден за размисъл преди парламентарните избори

Ден за размисъл в Унгария преди утрешните парламентарни избори.



Опозицията в лицето на Петер Мадяр се опитва да сложи край 16-годишното управление на партия Фидес. Той заяви, че очаква изборна победа с мнозинство от две-трети.

Десетки хиляди се събраха на Площада на героите в Будапеща на концерт против партията на Виктор Орбан. Оспорваният вот е от ключово значение и на международния терен.

Орбан вече получи подкрепата на Доналд Тръмп, който обеща да "използва пълната икономическа мощ на Съединените щати да подсили унгарската икономика".