БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преди изборите в Унгария: Орбан обвини опозицията, че планира размирици

Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази
Слушай новината

Два дни остават до ключовите парламентарни избори в Унгария.

Вотът е решаващ за управляващия 16 години премиер Виктор Орбан, тъй като проучванията сочат, че неговата партия ФИДЕС изостава значително от проевропейската опозиционна Тиса на Петер Мадяр.

В обръщение в социалните мрежи Орбан обвини опозицията, че в случай, че загубят изборите, планират размирици в страната. Според него, със съдействието на чуждестранни разузнавателни служби, от Тиса готвят мащабни протести, в опит да оспорят резултата, в случай, че изборите бъдат спечели от ФИДЕС.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр, който преди две години напусна партията на Орбан, обещава да сложи край на досегашните политики, включително тесните връзки с Русия.

СНИМКИ: БТА

Тази нощ в Будапеща се провеждат мащабни заключителни митинги. От Тиса организираха мащабен концерт с учатието на над 50 популярни унгарски изпълнители. Събитието продължи над 7 часа и по данни на организаторите, на него са присъствали над 100 000 души.

#Виктор Орбан #Унгария #избори

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ