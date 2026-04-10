Преди изборите в Унгария: Орбан обвини опозицията, че планира размирици

Два дни остават до ключовите парламентарни избори в Унгария.

Вотът е решаващ за управляващия 16 години премиер Виктор Орбан, тъй като проучванията сочат, че неговата партия ФИДЕС изостава значително от проевропейската опозиционна Тиса на Петер Мадяр.

В обръщение в социалните мрежи Орбан обвини опозицията, че в случай, че загубят изборите, планират размирици в страната. Според него, със съдействието на чуждестранни разузнавателни служби, от Тиса готвят мащабни протести, в опит да оспорят резултата, в случай, че изборите бъдат спечели от ФИДЕС.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр, който преди две години напусна партията на Орбан, обещава да сложи край на досегашните политики, включително тесните връзки с Русия.

Тази нощ в Будапеща се провеждат мащабни заключителни митинги. От Тиса организираха мащабен концерт с учатието на над 50 популярни унгарски изпълнители. Събитието продължи над 7 часа и по данни на организаторите, на него са присъствали над 100 000 души.