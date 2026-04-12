БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хиляди вярващи посрещнаха Възкресението в храмовете във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Хиляди вярващи посрещнаха Възкресението във Варна, във всички храмове имаше служби.

Във Варна, пред хилядите вярващи, чудото на Възкресението Христово възвести Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. В катедралния храм „Св. Успение Богородично“ във Варна.имаше и много румънски туристи.

"Това е най-хубавият празник. Най-християнският. Бог е дал, Бог се е принесъл жертва за всички нас.

"Един много светъл празник от години. Аз от малка си го празнувам."

"Първо се моля за прошка, за себе си, за всички хора, за целия свят. И се моля също така всички да са здрави и да са щастливи."

"Аз ви пожелавам здраве преди всичко, защото това е най-важното."

Отец Георги: "Светлата седмица са първите дни след Христовото Възкресение. Тя има за цел да ни преведе през всички тези моменти, в които Христос, Който победи смъртта и възкръсна от мъртвите, даде възможност за живот на всички нас. След Неговото Възкресение Той се явява на Своите ученици и апостоли. Ще проследим как се явява първо на жените мироносици, след това на светите апостоли, които са били в горницата на една от къщите. И завършва с Томина неделя, когато Тома – Свети апостол Тома – бидейки невярващ в Христовото Възкресение, вижда Христос. Той е искал да постави ръката си в раните Му, но когато Го вижда, казва: „Господ мой и Бог мой“, припознава Го и Го изповядва именно като Бог. Това предстои в следващите дни."

"Възкресение Христово не е просто събитие, при което един човек е възкръснал от мъртвите. Всъщност знаем, че само преди седмица беше Лазарова събота, когато си спомнихме за възкресението на Лазар. Но Христовото Възкресение е различно – защото Христос със Своето Възкресение отваря рая за всички нас. Той поправя повредената от греха човешка природа и дава възможност на всички отново да бъдем жители на рая. Той изцелява човешкото естество. Затова е толкова важно това Възкресение. Това е един от най-жадуваните и чакани моменти в човешката история."

"Преди всичко трябва да сме благодарни за всичко онова, което имаме. Много често в живота си забравяме какво притежаваме. Не виждаме семейството си, не виждаме хората около нас, забързани в ежедневието. Може би за това трябва да сме благодарни. Дай Боже Христовото Възкресение да е заварило всички семейства в пълнота и в здраве. Пожелавам на всички ваши зрители любов, вяра и надежда в семействата. Нека Бог винаги гледа благосклонно към тях. И нека светлината на Христовото Възкресение да не свети само тази Светла седмица, а нека имаме Светла седмица през целия си живот", каза още отец Георги.

Вижте прякото включване на Нивелина Няголова

#вярващи #Великден #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
Най-четени

Още от: Регионални

Чете се за: 02:50 мин.
Чете се за: 04:45 мин.
Чете се за: 02:40 мин.
Чете се за: 01:52 мин.
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ