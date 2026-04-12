Андрей Гюров: Нека Възкресението ни напомни, че има смисъл да бъдем добри

Нека Възкресението влезе в домовете ни, в мислите ни, в онези празни места, които не знаем как да запълним. Нека ни напомни, че има смисъл да бъдем заедно, дори когато сме различни. Че има смисъл да бъдем добри, дори когато е трудно. Светлината е тиха, но остава, заяви във видеообръщение на страницата си във Фейсбук премиерът по повод Великден.

"В тези тихи часове, когато нощта още помни стъпките ни със свещите, а камбаните огласят утрото, си мисля колко крехко и колко упорито е човешкото ни желание за светлина. На Великден влизаме в храмовете - всеки със своята тишина, със своите надежди. И излизаме с една и съща дума, която се предава от ръка на ръка като пламък: „Христос Воскресе“, каза Андрей Гюров.

Той отбеляза, че е имало времена, когато вярата е била убежище, език и памет. И други, когато е била просто вътрешен разговор със себе си.