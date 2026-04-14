Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Нови трасета и предизвикателства в петото издание на "Трън Ултра Рън“

Състезанието по планинско бягане ще се проведе на 9 май, а регистрацията е отворена до 22 април

Петото издание на едно от най-живописните състезания по планинско бягане у нас "Трън Ултра Рън“, ще се проведе на 9 май 2026 г. със старт и финал в село Туроковци, община Трън. Тази година организаторите предлагат изцяло нови трасета, които разкриват още повече от природните красоти на Трънския край.

Надпреварата се организира от Трънското туристическо дружество с подкрепата на Община Трън и десетки доброволци. Записването за участие е отворено до 22 април и включва пълен пакет от услуги – стартов номер с електронно отчитане, медицинско обслужване, маркирани трасета, подкрепителни пунктове, застраховка, както и традиционния ръчно изработен медал за всеки финиширал.

Участниците ще могат да избират между четири различни дистанции, всяка със своя специфика и степен на трудност.

Най-краткото трасе - "Мали Руй трейл“ (14 км), предлага динамично бягане с около 700 метра денивелация и е подходящо за по-широк кръг любители. По-сериозно изпитание е "Гребенът на Руй“ (23 км), който преминава през ключови точки в района и достига връх Руй, предлагайки впечатляващи панорамни гледки.

За по-опитните бегачи е предвиден "Маратон Ждрелото“ (43 км) с близо 2300 метра положителна денивелация, включващ емблематични природни обекти като Ракитски камик и Ждрелото на река Ерма.

Най-голямото предизвикателство остава "Ерма Ултра“ (64 км) – трасе с около 3300 метра денивелация, което преминава през редица върхове, водопади и технични горски пътеки, предназначено за най-подготвените участници.

Трите най-дълги дистанции са част от календара на Международната асоциация по планинско бягане (ITRA), което дава възможност на състезателите да трупат точки за световната ранглиста.

С новите си маршрути „Трън Ултра Рън“ затвърждава позицията си като едно от водещите събития в планинското бягане в България, съчетавайки спортното предизвикателство с уникална природна среда.

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток преди готвената блокада от САЩ
4
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток...
Километрично задръстване на АМ „Хемус“ заради аварирал камион
5
Километрично задръстване на АМ „Хемус“ заради аварирал...
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня": Проверява се дали не става дума за умишлен саботаж
6
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня":...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Дъжд и сняг за Великден
4
Дъжд и сняг за Великден
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Весела Лечева ще участва в Годишния форум на ЕС за спорта в Кипър
Весела Лечева ще участва в Годишния форум на ЕС за спорта в Кипър
Спортни новини 14.04.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 14.04.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 13.04.2026 г., 20:25 ч. Спортни новини 13.04.2026 г., 20:25 ч.
Осем медала за България на турнир по спортна аеробика в Братислава Осем медала за България на турнир по спортна аеробика в Братислава
Чете се за: 01:35 мин.
Спортни новини 13.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 13.04.2026 г., 12:25 ч.
Рори Макилрой влезе в историята на голфа с втора поредна титла на Мастърс Рори Макилрой влезе в историята на голфа с втора поредна титла на Мастърс
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25% Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората,...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
По-топло, без сериозни валежи – какво време ни очаква до края...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
