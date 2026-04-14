Нови трасета и предизвикателства в петото издание на "Трън Ултра Рън“

Петото издание на едно от най-живописните състезания по планинско бягане у нас "Трън Ултра Рън“, ще се проведе на 9 май 2026 г. със старт и финал в село Туроковци, община Трън. Тази година организаторите предлагат изцяло нови трасета, които разкриват още повече от природните красоти на Трънския край.

Надпреварата се организира от Трънското туристическо дружество с подкрепата на Община Трън и десетки доброволци. Записването за участие е отворено до 22 април и включва пълен пакет от услуги – стартов номер с електронно отчитане, медицинско обслужване, маркирани трасета, подкрепителни пунктове, застраховка, както и традиционния ръчно изработен медал за всеки финиширал.

Участниците ще могат да избират между четири различни дистанции, всяка със своя специфика и степен на трудност.

Най-краткото трасе - "Мали Руй трейл“ (14 км), предлага динамично бягане с около 700 метра денивелация и е подходящо за по-широк кръг любители. По-сериозно изпитание е "Гребенът на Руй“ (23 км), който преминава през ключови точки в района и достига връх Руй, предлагайки впечатляващи панорамни гледки.

За по-опитните бегачи е предвиден "Маратон Ждрелото“ (43 км) с близо 2300 метра положителна денивелация, включващ емблематични природни обекти като Ракитски камик и Ждрелото на река Ерма.

Най-голямото предизвикателство остава "Ерма Ултра“ (64 км) – трасе с около 3300 метра денивелация, което преминава през редица върхове, водопади и технични горски пътеки, предназначено за най-подготвените участници.

Трите най-дълги дистанции са част от календара на Международната асоциация по планинско бягане (ITRA), което дава възможност на състезателите да трупат точки за световната ранглиста.

С новите си маршрути „Трън Ултра Рън“ затвърждава позицията си като едно от водещите събития в планинското бягане в България, съчетавайки спортното предизвикателство с уникална природна среда.