Христина Пенева спечели квота за Европейските игри в Истанбул 2028 в скоковете на батут

Христина Пенева спечели квота за Европейските игри през 2028 година в скоковете на батут.

Българската състезателка си осигури участие в Истанбул след две години, след като покри изискванията по време на европейското първенство в Портимао (Португалия). Състезателката на СК Акро-Арт Габрово завърши на 13-о място в индивидуалната надпревара, което се оказа достатъчно, за да си осигури квота за европейския форум.

Според регламента на шампионата на Стария континент първите 16 квоти се печелят от осемте синхронни финалисти, но те задължително трябва да участват и в индивидуалната надпревара. Останалите осем квоти са от полуфиналите и финалите в индивидуалната надпревара.