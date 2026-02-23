Победоносен старт за Радослав Росенов на Купа "Странджа"

Четирикратният носител на Купа "Странджа" Радослав Росенов започна с победа участието си в 77-мото издание на най-стария боксов турнир в Европа.

В първия си двубой в категория до 60 килограма бронзовият медалист от последното световно първенство се наложи с 4:1 съдийски гласа над представителя на Азербайджан Таджи Насибов.

Росенов започна мача и по-добре и още в първия рунд получи одобрението на всички петима съдии край ринга. Това накара Насибов да стане по-агресивен в играта си и в следващите два рунда азерът положи много усилия да обърне мача. С класа и с опит обаче Росенов не позволи това да се случи и спокойно затвори срещата, като единствено в картата на съдията от Казахстан бе отчетено предимство на неговия съперник.

В друг мач с българско участие в категория до 75 килограма Стелиан Страхилов отстъпи с единодушно съдийско решение пред Марат Микаелян от Армения.

Преди началото на вечерната сесия от днешната програма турнирът "Странджа" бе официално открит, а преди да се случи това в следобедната сесия победи постигнаха Роселин Бачевски в категория до 90 килограма и Димитър Димитров при най-тежките над 90 килограма.