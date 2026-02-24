БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Премиерът Гюров потвърди позицията ни в подкрепа на Украйна на среща на Коалицията на желаещите

Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Премиерът Гюров потвърди позицията ни в подкрепа на Украйна на среща на Коалицията на желаещите
Министър-председателят Андрей Гюров участва във видеоконферентна среща на лидерите от Коалицията на желаещите. Това е първото участие на новия български премиер в този формат, чиито домакини днес бяха британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.

Гюров потвърди категоричната позиция на българското правителство за последователна и силна подкрепа за Украйна. Подчерта също необходимостта от стабилни и дългосрочни гаранции за сигурност. Според българския премиер приносът на Европейския съюз трябва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори, така че да се гарантира устойчив и справедлив мир, основан на международното право и защитата на суверенитета на Украйна.

Участниците в срещата изразиха твърда и единна подкрепа за Украйна. Специален акцент беше поставен върху подкрепата за възстановяването и укрепването на енергийната инфраструктура на страната, която се намира в тежко състояние след атаките.

Снимки: Министерски съвет

В рамките на срещата беше отбелязана четвъртата година от незаконното пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна. В тази връзка днес в 19 часа предстои символично осветяване на част от сградата на Министерския съвет в цветовете на украинското знаме в знак на солидарност с украинския народ.

