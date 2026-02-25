БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силви Кирилов: Tвърденията за „десетократно завишени цени" при обществената поръчка за скринингови тестове не са истината

Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Силви Кирилов
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Твърденията за „десетократно завишени цени“ при обществената поръчка за скринингови тестове не отговарят на истината и на фактите. Това заяви в позиция, изпратена до медиите от бившия министър на здравеопазването Силви Кирилов, който сега е депутат от ИТН и председател на Комисията по образованието и науката в позиция. По-рано днес служебният здравен министър Михаил Околийски информира за сериозно завишаване на цените при две обществени поръчки в Министерството на здравеопазването.

Вижте цялата позиция тук:

"Категорично заявявам, че твърденията за „десетократно завишени цени“ при обществената поръчка за скринингови тестове не отговарят на истината и на фактите.

Сравняват се аптечни бързи тестове с количествен фекален имунохимичен тест – FIT, избран за националната програма за скрининг на колоректален рак. Това са различни технологии и различен клас медицински изделия.

Аптечните тестове са качествени, с визуален резултат, без автоматизация, без калибрация и без гарантирана лабораторна проследимост. При масов скрининг това увеличава риска от фалшиви резултати.

Количественият FIT е затворена лабораторна система от най-висок клас. Той позволява количествено измерване, задаване на гранични стойности, работи със стандартизирана пробовземна система и отговаря на изискванията на клиничните лаборатории за автоматизация и контрол на качеството. Той превъзхожда gFOBT по специфичност и клинично представяне и не изисква диетични ограничения.

Това е международно препоръчваният стандарт съгласно европейските ръководства, IARC и СЗО.

Българският лекарски съюз разработи алгоритми за организация на програмата, които за първи път в България покриват всички европейски критерии и следват пътната карта на IARC и СЗО. Те бяха представени на 3rd EU Cancer Screening Report Workshop през февруари 2026 г.

Процедурата е проведена по Закона за обществените поръчки при критерий „най-ниска цена“. Договорът е подписан на 22 октомври 2025 г., а не на 18 февруари 2026 г., както се твърди публично. Цената включва всички разходи и е фиксирана за срока на договора. Няма нормативно изискване за референтно ценообразуване за този клас изделия.

„Надценка“ може да се твърди само при сравнение на идентични продукти със съпоставими характеристики. Такова сравнение не е представено.

Скринингът за колоректален рак е политика за намаляване на смъртността.

Националната програма се основава на международни стандарти и научни доказателства, а не на опростени ценови внушения."

#проф. Силви Кирилов #тестове #доц. Михаил Околийски

