Димитър Кузманов достигна до четвъртфиналите на „Чалънджър“ турнира в Херсонисос

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция, с награден фонд 56 700 евро.

Поставеният под номер 8 българин победи французина Робин Бертран с 6:2, 7:5 за малко под два часа игра и продължава напред в надпреварата.

32-годишният Кузманов започна силно срещата и реализира три пробива в първия сет, като допусна само един от страна на съперника си. Така той затвори частта с 6:2 след 39 минути игра.

Втората част предложи повече интрига. Бертран проби още при първото подаване на българина, но Кузманов бързо възстанови равенството. При резултат 4:3 в своя полза българинът стигна до нов брейк, който обаче веднага беше върнат от французина.

В крайна сметка Кузманов показа по-здрави нерви в заключителните геймове и при третия си мачбол успя да приключи срещата.

В четвъртфиналите българският тенисист ще се изправи срещу победителя от двубоя между поставения под номер 1 в схемата Лоренцо Джустино от Италия и квалификанта Бувайсар Гадамаури от Белгия.