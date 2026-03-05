БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на турнир по тенис в Ираклион

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Българката победи испанката Карлота Мартинес Сирес в два сета

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на турнир по тенис в Ираклион
Снимка: Росица Денчева
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион, Гърция, с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка се наложи над испанката Карлота Мартинес Сирес с 6:4, 6:2 за час и 33 минути игра.

Първият сет предложи много обрати и общо седем пробива, но Денчева успя да задържи две от подаванията си и стигна до решителен брейк при 5:4, за да поведе в резултата.

Във втората част испанската тенисистка започна по-добре и проби още в първия гейм, но българката бързо пое инициативата. Денчева реализира два пробива до края на сета и си осигури място на четвъртфиналите.

В следващата фаза тя ще се изправи срещу 17-годишната чехкиня Алена Ковачкова, която участва в турнира с „уайлд кард".

По-късно днес Денчева ще се включи и в надпреварата на двойки, където заедно с италианката Витория Паганети ще срещне представителките на домакините Александра Сакелариди и Сапфо Сакелариди.

#тенис турнир в Ираклион #Росица Денчева

