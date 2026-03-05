БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на "Чалънджър" турнир в Гърция

Българинът и британецът Фин Бас елиминираха Конър Томпсън и Марк Уайтхаус в два сета

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на "Чалънджър“ турнир в Гърция
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският тенисист Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция, с награден фонд 56 700 евро.

24-годишният българин и партньорът му Фин Бас (Великобритания) победиха британците Конър Томпсън и Марк Уайтхаус с 6:4, 6:4.

Генов и Бас започнаха силно двубоя и пробиха още в първия гейм на първия сет, което се оказа достатъчно, за да спечелят частта. Във втория сет българо-британският тандем изостана с 0:2, но отговори с четири поредни спечелени гейма и поведе с 4:2, след което задържа преднината си до края на срещата.

На полуфиналите Генов и Бас ще се изправят срещу победителите от мача между британците Том Хандс и Хари Уенделкън, и двойката Марио Мансия Диес (Испания) / Адриа Сориано Барера (Колумбия).

