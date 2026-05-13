Речта на краля: Чарлз III говори пред британския парламент

Британският крал Чарлз III произнесе традиционната си реч, с която откри новата парламентарна сесия и очерта основните приоритети в законодателната програма на правителството.

Той заяви, че кабинетът ще работи върху дългосрочна стратегия за справедлива държава за всеки поданик и ще защитава британските ценности като толерантност и уважение към различията.

В речта бяха спазени вековни традиции, включително пристигане с карета и традиционното почукване на вратата на Камарата на общините. Всичко това се случва на фона на политическа криза в страната. Лейбъристката партия на премиер Киър Стармър иска от него да напусна поста си, заради съкрушителната загуба на формацията на местните избори.