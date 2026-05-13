Речта на краля: Чарлз III говори пред британския парламент

Моите министри ще защитават енергийната, отбранителната и икономическата сигурност на Обединеното кралство, заяви крал Чарлз III
Британският крал Чарлз III произнесе традиционната си реч, с която откри новата парламентарна сесия и очерта основните приоритети в законодателната програма на правителството.
Той заяви, че кабинетът ще работи върху дългосрочна стратегия за справедлива държава за всеки поданик и ще защитава британските ценности като толерантност и уважение към различията.
В речта бяха спазени вековни традиции, включително пристигане с карета и традиционното почукване на вратата на Камарата на общините. Всичко това се случва на фона на политическа криза в страната. Лейбъристката партия на премиер Киър Стармър иска от него да напусна поста си, заради съкрушителната загуба на формацията на местните избори.
Крал Чарлз III: "Уважаеми лордове и представители на Камарата на общините, един все по-опасен и нестабилен свят заплашва Обединеното кралство, като конфликтът в Близкия изток е само най-скорошен пример. Всеки елемент от енергийната, отбранителната и икономическата сигурност ще бъде подложен на изпитание. Моето правителство ще отговори на този свят със сила и ще цели да има държава, честна към всички. Моите министри ще вземат решения, които ще защитават енергийната, отбранителната и икономическата сигурност на Обединеното кралство в дългосрочен план.“